Нидерланды подтвердили правдивость записей по MH17

Свою причастность к утечке при этом отрицают

Прокуратура Нидерландов признала, что в деле о катастрофе с MH17 над Донбассом действительно произошла утечка данных, подтвердив правдивость опубликованных в Сети телефонных разговоров. 

Однако признавать свою причастность к "сливу" отказались, передает РИА ФАН. 

Ранее голландские СМИ опубликовали записи, по которым стало понятно, что главный подозреваемый по делу Сергей Дубинский около двух часов не знал о произошедшей с "Боингом" катастрофе. 

Роман ИГНАТОВ

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