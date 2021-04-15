Нидерланды подтвердили правдивость записей по MH17

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Прокуратура Нидерландов признала, что в деле о катастрофе с MH17 над Донбассом действительно произошла утечка данных, подтвердив правдивость опубликованных в Сети телефонных разговоров.
Однако признавать свою причастность к "сливу" отказались, передает РИА ФАН.
Ранее голландские СМИ опубликовали записи, по которым стало понятно, что главный подозреваемый по делу Сергей Дубинский около двух часов не знал о произошедшей с "Боингом" катастрофе.
Вашингтон стремится усилить давление на нашу страну