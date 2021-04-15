Необходимая процедура может погубить растения. если неверно проводить ее

Весной от зимнего сна пробуждаются и разные вредители. Очень важно защитить посадки от их нападения. Для этого существует много способов, один из самых безобидных – пролить кустарники кипятком.

Эта процедура нужна. Только следует помнить, что, если неправильно проводить ее, можно не только сделать бесполезной, но и погубить растения.

Как нельзя обрабатывать кусты кипятком

Спешить или опаздывать вредно. Надо делать это только в то время, когда температура воздуха не больше и не меньше, а точно 0˚C. То есть либо в середине – конце марта, либо в начале апреля, конкретнее – после схода снега, но до набухания почек.

Обдавать кусты кипятком из ведра, чайника или лейки тонкой струей бесполезно. Вода попадет не везде, к тому же размоет почву и оголит корни.

Нанесет вред и обработка в несколько приемов – если, опустошив одну небольшую емкость, надо бежать за другой, а часть растения тем временем остывает. Из-за этого почки окажутся обожжены, а то и совсем погибнут.

Каждому кусту требуется 5 л кипятка, и он весь должен вылиться на все ветки (их лучше связать) одновременно и быстро, не более чем запять – десять секунд. Долгое проливание также опасно – оно вызовет ожог почек, и урожайность растения значительно снизится

Бесполезно обдавать растения водой, не доведенной до кипения. Пока ее донесут от плиты до куста, она больше остынет.

Обработка только ветвей тоже не принесет пользы. Вредители есть и на растении, и на его приствольном круге. Чтобы защитить он них кустарник, нужно обработать и его. Если там еще лежит снег, надо отгрести его, пролить и закрыть приствольный круг мульчой. Микробы будут убиты, а растение не пробудится до своего времени.

Ранее стало известно, как и чем обработать смородину. Используя всего одно простое средство, можно в будущем получить с кустов богатый урожай ягод.