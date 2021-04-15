Россияне смогут бесплатно получить в собственность часть Арктики

Россияне смогут бесплатно получить в собственность часть Арктики
Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Бесхозной земли в РФ должно стать меньше

Государственная программа "Дальневосточный гектар" будет распространена на зону Арктики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 15 апреля. По его словам, решение принято по просьбе граждан.

"Будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки",

сказал Мишустин, отметив, что реализация данной программы не должна негативно отразиться на культуре и быте коренных малочисленных народов  – этому будет уделено особое внимание.

Более того, россияне смогут получить несколько участков по программе "Дальневосточный гектар". Главное условие – чтобы первый участок был успешно освоен. Это, по мнению премьера, даст местным жителям стимул развиваться, строить жилье, открывать собственное дело. При этом неиспользуемые земли ДФО и Арктической зоны получат правильное применение.

Закон о "Дальневосточном гектаре" действует в России с июня 2016 года. В соответствии с ним, любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке сроком на 5 лет. Если за это время участок будет успешно освоен, человек может оформить его в собственность. Теперь зона выдачи участков распространена и на Арктику.

Ранее сообщалось, что программа "Дальневосточный гектар" пользуется особой популярностью у соотечественников, переезжающих в Россию из бывших советских республик. Чтобы их заявку удовлетворили, они должны получить российский паспорт.

По последним данным, бесплатный участок на Дальнем Востоке получили уже 91315 человек.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость199362
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Е Б Л И Т У всю туда отправить.
игорь
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это как сказать всем - вы владельцы луны
вот вам документ))
лучше верни пенсии назад - Премьер))
Grumbler
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И что там делать в Арктике на гектаре? Ягель на продажу выращивать? А в магазин за 100км на упряжках пилить?
Пусть идиоты, это придумавшие, себе там виллы построят и съедут туда из элитных коттеджных поселков под Нерезиновой. Каждый раз как увидишь инициативы нашего правительства сомневаешься, нормальные ли там люди.
Гость204981
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Ранее сообщалось, что программа "Дальневосточный гектар" пользуется особой популярностью у соотечественников, переезжающих в Россию из бывших советских республик. ну, все понимают, что это за "саатэчыствэныки иншаллах" и из каких "бывших республик" переезжают в РФ Мишустину надо правильно назвать программу: "халифат арктика"
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