Бесхозной земли в РФ должно стать меньше

Государственная программа "Дальневосточный гектар" будет распространена на зону Арктики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 15 апреля. По его словам, решение принято по просьбе граждан.

"Будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки",

– сказал Мишустин, отметив, что реализация данной программы не должна негативно отразиться на культуре и быте коренных малочисленных народов – этому будет уделено особое внимание.

Более того, россияне смогут получить несколько участков по программе "Дальневосточный гектар". Главное условие – чтобы первый участок был успешно освоен. Это, по мнению премьера, даст местным жителям стимул развиваться, строить жилье, открывать собственное дело. При этом неиспользуемые земли ДФО и Арктической зоны получат правильное применение.

Закон о "Дальневосточном гектаре" действует в России с июня 2016 года. В соответствии с ним, любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке сроком на 5 лет. Если за это время участок будет успешно освоен, человек может оформить его в собственность. Теперь зона выдачи участков распространена и на Арктику.

Ранее сообщалось, что программа "Дальневосточный гектар" пользуется особой популярностью у соотечественников, переезжающих в Россию из бывших советских республик. Чтобы их заявку удовлетворили, они должны получить российский паспорт.

По последним данным, бесплатный участок на Дальнем Востоке получили уже 91315 человек.