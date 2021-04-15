Пора ли выбрасывать банковские карты?

Нарастающая геополитическая напряженность порождает все более странные, а зачастую и просто жуткие прогнозы. Россиян все чаще пугают отключением их страны от международной платежной системы SWIFT, отказом от использования доллара, запретом любых с ним операций, цифровыми деньгами и много чем еще.

Без импортного "пластика"?



Последней "сенсацией" подобного рода стало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Глава кремлевской пресс-службы предположил, что санкционная политика Запада в отношении России, может привести к тому, что россиян могут лишить возможность пользоваться картами международных платежных систем Visa и MasterCard.

"Ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — цитирует Пескова РБК.

После этого, глава кремлевской пресс-службы, как бы невзначай, прорекламировал отечественный "заменитель" Visa и MasterCard, отметив, что российская платежная система "Мир" уже "окрепла", и "ни у кого нет сомнений", что в дальнейшем она будет "использоваться глобально".





Возможно, или нет?

Сложно представить, что должно произойти в отношениях между Россией и Западом, чтобы международные платежные системы решили бы закрыть свой российский бизнес. Именно по этой причине заявление Пескова вызвало у многих изумление, хотя все живущие в России давно и прекрасно усвоили, что ни какого дыма без огня здесь не бывает. Когда же распространителем этого "дыма" является сам пресс-секретарь президента, то за сказанным им просто не может чего-то не стоять.

Большинство экспертов в возможность отключения РФ от Visa и MasterCard пока не верят. По словам инвестора, основателя компании "Баланс-Платформа" Левана Назарова, слухи об отключении России от мировых платежных систем постоянно возникают в периоды определенной геополитической напряженности.

"Сейчас снова эта тема муссируется в СМИ на фоне событий вокруг Украины, – пояснил он "Утру.ру". – Но подобное вряд ли возможно – эти решения приведут к тому, что платежные системы потеряют прибыль от российских клиентов, поэтому сами компании не пойдут на такой шаг. Также серьезно пострадает туристический бизнес иностранных государств, куда предпочитают ездить наши граждане".

По мнению Назарова, такое отключение не выгодно никому, в связи с чем оно маловероятно.

С ним согласен и исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Вероятность отключения России от Visa и MasterCard – очень низкая, так как компании не готовы терять большой рынок сбыта даже в условиях, когда американское правительство готово к новому витку санкционного давления на нашу страну", – сказал он "Утру.ру".





Есть ли альтернатива?

Высказавшись о гипотетической возможности отключения России от Visa и MasterCard, Дмитрий Песков намекнул на то, что если даже это и произойдет, то у страны будет собственная альтернатива ушедшим глобальным системам.

С тем, что некое подобие такой альтернативы в России сформировано, согласны и эксперты.

"В нашей стране на протяжении ряда лет реализуется политика дедолларизации и перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах (например, при взаиморасчетах со странами СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона). Это позволяет снизить санкционные риски, – говорит Артем Тузов. – Также прорабатывается вопрос отказа от использования западных платежных систем и создание российских альтернатив на базе уже имеющихся разработок и новинок отечественных IT-компаний, которые в прошлом году получили мощный драйвер для развития – налоговые льготы при работе в нашей стране".

Эксперт напомнил, что в 2014 году в стране были созданы национальная система платежных карт – оператор системы "Мир" и "Система передачи финансовых сообщений" (СПСФ) Банка России в качестве альтернативы системы передачи информации и совершения платежей между банками SWIFT.





Дым без огня?

Если следовать логике опрошенных "Утром.ру" экспертов, видимых оснований для реализации предположений президентского пресс-секретаря в стране нет. Хотелось бы верить, что это действительно так, ибо Visa и MasterCard самым прочным образом вошли в жизнь большинства россиян, и отказ от них чреват катастрофическими неудобствами.

С другой стороны, дыма без огня не бывает, а если звезды и зажигаются, то это кому-то надо. Очевидно, что тема отключения платежных систем непосредственно связана с муссируемой темой возможных военных действий между Россией и Украиной. Их же начало сопряжено с новыми жесткими санкциями Запада в отношении РФ.

В этом случае, нельзя исключать, что "прогнозы" Пескова являются зондированием общественного мнения на предмет реакции на возможные последствия войны.

Действительно, для международных компаний, только война может послужить основанием свернуть свой весьма успешный бизнес в стране, которая с большой вероятностью, будет признана агрессором.

Пока же сами Visa и Mastercard поспешили заявить, что продолжают свою работу в России в обычном режиме.

"Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", – цитирует главу Mastercard в России Алексея Малиновского РБК.

Впрочем, это ободряющее заявление появилось лишь на следующий день после слов Пескова, и только после того, как президент США Джозеф Байден предложил своему российскому коллеге обсудить сложившуюся геополитическую ситуацию в ходе личной встречи.

Совпадение…?