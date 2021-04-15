"Желтый" уровень опасности: в Москве и по области разгуляется мощный ветер

Стихия затянется на двое суток

В Москве и по области объявлен "желтый" уровень опасности. Синоптики предупредили о мощных порывах ветра.

Стихия затянется на двое суток. Порывы ветра начнут набирать силу в четверг вечером и разгуляются до 20:00 субботы.

При этом сегодня температура воздуха в столице и области составит +16 ... +21˚C. Кое-где пройдут небольшие дожди, предупредили в Росгидрометцентре.

Завтра и послезавтра в столичном регионе столбики термометров в ночное время покажут +4 ... +9˚C днем поднимутся до +13 ... +18˚C. В ночь на воскресенье ожидаются небольшие  заморозки, днем воздух прогреется до+19˚C. пепредает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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