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Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало была присуждена престижная премия имени Льва Копелева за мир и права человека.
Председатели комиссии отметили, что оппозиционерки мужественно продолжают отстаивать идеи демократии и бороться против фальсификации выборов в РБ, пишет TYT.BY.
Также в официальном письме было отмечено, что Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лицом мирного протеста в Белоруссии.
"Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси, чей протест поддержали народные массы",
– подчеркнули представители премии.
Вручение наград пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Дата будет назначена позже. Напомним, что премия имени Льва Копелева вручается людям по всему миру, которые борются за мир и права человека. Награждение ранее проводили в Кельне.
Ранее Тихановская вновь предложила Лукашенко переговоры.
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