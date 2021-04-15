Женщин назвали лицом "мирного протеста"

Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало была присуждена престижная премия имени Льва Копелева за мир и права человека.

Председатели комиссии отметили, что оппозиционерки мужественно продолжают отстаивать идеи демократии и бороться против фальсификации выборов в РБ, пишет TYT.BY.

Также в официальном письме было отмечено, что Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лицом мирного протеста в Белоруссии.

"Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси, чей протест поддержали народные массы",

– подчеркнули представители премии.

Вручение наград пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Дата будет назначена позже. Напомним, что премия имени Льва Копелева вручается людям по всему миру, которые борются за мир и права человека. Награждение ранее проводили в Кельне.

Ранее Тихановская вновь предложила Лукашенко переговоры.