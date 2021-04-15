Тихановскую и ее помощниц наградили премией за мир и права человека в Германии

Женщин назвали лицом "мирного протеста"

Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало была присуждена престижная премия имени Льва Копелева за мир и права человека. 

Председатели комиссии отметили, что оппозиционерки мужественно продолжают отстаивать идеи демократии и бороться против фальсификации выборов в РБ, пишет TYT.BY.

Также в официальном письме было отмечено, что Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лицом мирного протеста в Белоруссии. 

"Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси, чей протест поддержали народные массы",

– подчеркнули представители премии. 

Вручение наград пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Дата будет назначена позже. Напомним, что премия имени Льва Копелева вручается людям по всему миру, которые борются за мир и права человека. Награждение ранее проводили в Кельне.

Ранее Тихановская вновь предложила Лукашенко переговоры. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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