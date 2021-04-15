"Единая Россия" инициирует масштабное обновление автопарка "Скорых" в регионах

"Единая Россия" инициирует масштабное обновление автопарка "Скорых" в регионах
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партия намерена привлечь к проблеме внимание президента

Россияне должны гарантированно получать экстренную медицинскую помощь. Для этого врачам, в первую очередь, нужно иметь возможность добраться до пациента в считанные минуты. Так что решение проблемы с парком машин скорой помощи – дело государственной важности, согласились в "Единой России" и пообещали привлечь внимание президента страны к данному вопросу.

Пандемия коронавируса выявила существенную проблему в российских регионах – там не хватает карет "Скорой помощи", а те, что есть, зачастую совершенно древние. В результате пациентам приходится долго ждать врача. Об этом рассказала окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД "Волонтеры-медики" Алена Миронова в ходе V Всероссийского форума волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления "Сенеж".

"Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем – и по отзывам волонтеров – что нам не хватает машин",

– отметила Миронова, указав, что регионы нуждаются в помощи с расширением и обновлением медицинского автопарка.

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко согласился, что данная тема крайне важная. Причем касается она не только отдаленных населенных пунктов в сельской местности, но даже крупных региональных центров. По его мнению, решить проблему может масштабная программа по обновлению парка "скорых", запущенная в рамках всей страны.

"Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина",

сообщил Евгений Ревенко.

В 2020 г. "Единая Россия" организовала сбор средств, которые были направлены на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. В том числе, на эти деньги были закуплены десять реанимобилей для регионов. Кроме того, в рамках партийной акции "Спасибо врачам" "ЕР" передала в региональные больницы 200 легковых автомобилей для доставки медиков на вызовы к пациентам.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость203797
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Какие они белые и пушистые. Целых 200 авто на собранные деньги приобрели для медицины угробленной главными членами ЕР. Молодцы. На выборах наберут 146%!
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