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После схода снега огородники приступают к подкормке посадок, чтобы оживить их и "настроить" на плодоношение. Расскажем, чем удобрять малину для получения богатого урожая ягод.
Одними из наиболее эффективных вариантов считаются натуральные органические удобрения. Среди них особой популярностью пользуется коровяк.
Как приготовить и как произвести подкормку на основе коровяка
Возьмите ведро, после чего налейте в него воду и добавьте удобрение. Пропорции должны быть следующими – 1:10.
Дайте раствору настояться в течение двух суток. По истечении нужного времени еще раз разведите его с водой в соотношении 1:1.
Перед подкормкой убедитесь, что почва около кустов влажная, в противном случае корневая система может получить ожоги. Лишь после этого следует приступать к поливу.
На один куст малины уйдет примерно один литр полученного раствора.
Через неделю после подкормки необходимо прорыхлить почву. Здесь на помощь придут минеральные удобрения.
Подкормка древесной золой
Вам понадобится древесная зола из расчета один литр на один квадратный метр. Разлейте удобрение под кустами, после чего приступите к мульчированию перегноем. Это необходимо для того, чтобы удержать влагу в земле и избавить себя от проблемы в виде сорняков.
Чем еще можно удобрять малину
Если у вас нет натуральных органических удобрений – не стоит расстраиваться. Их можно заменить азотным удобрением – например, аммиачной селитрой. Пропорции: 40 граммов вещества на один квадратный метр почвы.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно обрезать малину весной.
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