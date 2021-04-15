Удобрения помогут спровоцировать более активный рост культуры

После схода снега огородники приступают к подкормке посадок, чтобы оживить их и "настроить" на плодоношение. Расскажем, чем удобрять малину для получения богатого урожая ягод.

Одними из наиболее эффективных вариантов считаются натуральные органические удобрения . Среди них особой популярностью пользуется коровяк.

Как приготовить и как произвести подкормку на основе коровяка

Возьмите ведро, после чего налейте в него воду и добавьте удобрение. Пропорции должны быть следующими – 1:10.

Дайте раствору настояться в течение двух суток. По истечении нужного времени еще раз разведите его с водой в соотношении 1:1.

Перед подкормкой убедитесь, что почва около кустов влажная, в противном случае корневая система может получить ожоги. Лишь после этого следует приступать к поливу.

На один куст малины уйдет примерно один литр полученного раствора.

Через неделю после подкормки необходимо прорыхлить почву. Здесь на помощь придут минеральные удобрения .

Подкормка древесной золой

Вам понадобится древесная зола из расчета один литр на один квадратный метр. Разлейте удобрение под кустами, после чего приступите к мульчированию перегноем. Это необходимо для того, чтобы удержать влагу в земле и избавить себя от проблемы в виде сорняков.

Чем еще можно удобрять малину

Если у вас нет натуральных органических удобрений – не стоит расстраиваться. Их можно заменить азотным удобрением – например, аммиачной селитрой. Пропорции: 40 граммов вещества на один квадратный метр почвы.

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