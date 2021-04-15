Путин распорядился создать методику для оценки качества жизни в регионах РФ

Комфорт граждан является главной задачей в целях развития государства, отметил президент

Комиссия Государственного совета по госуправлению совместно с Агентством стратегических инициатив займется разработкой методики рейтинга качества жизни в регионах РФ. Соответствующее поручение поступило от президента России Владимира Путина.

По словам российского лидера, власти нацелены на максимально объективную оценку усилий каждого субъекта по повышению благополучия населения, основываясь на мнениях людей. О позиции граждан государство узнает по социологическим опросам.

Таким образом, президент поручил разработать соответствующую методику. Результаты ежегодного рейтинга обсудят на ближайшем заседании наблюдательного совета АСИ, передает РИА "Новости".

Путин также отметил, что основной задачей в рамках национальных целей развития государства остается улучшение жизни населения – как в крупных городах, так и малонаселенных пунктах. Также президент указал на необходимость упразднения ряда "бессмысленных и абсурдных норм", которые, на его взгляд, унижают людей.

Путин поручил заняться изучением подзаконных актов для решения проблем с бюрократическими процедурами.