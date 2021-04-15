Врач назвал опасные для мужчин продукты

Злоупотребление определенными напитками может снизить уровень тестетотерона

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупредил представителей сильного пола о продуктах, с которыми нужно быть осторожными. Так, по словам, специалиста кофе, алкоголь и мята пагубно вливают на мужской организм в больших количества.  

Кульгавчук заявил в эфире радио Sputnik, что мужчинам не стоит пить больше трех чашек кофе в день. Да и потребление спиртного, особенно пива, стоит сократить. Не следует увлекаться и мятой, чтобы не спровоцировать снижение уровня тестостерона в крови. 

Как уточняет телеканал "МИР24", врач порекомендовал не ужинать плотно. Вместо того, чтобы набивать животы едой вечером, лучше полноценно пообедать. 

Полина ИВАНОВА

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на 6%б смотри с опаской,ба%ью ни в жизнь не верь,лишь с виду они лапки,по жизни в юбке ZVERь !!! счас всё вредно
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