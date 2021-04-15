Злоупотребление определенными напитками может снизить уровень тестетотерона

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупредил представителей сильного пола о продуктах, с которыми нужно быть осторожными. Так, по словам, специалиста кофе, алкоголь и мята пагубно вливают на мужской организм в больших количества.

Кульгавчук заявил в эфире радио Sputnik, что мужчинам не стоит пить больше трех чашек кофе в день. Да и потребление спиртного, особенно пива, стоит сократить. Не следует увлекаться и мятой, чтобы не спровоцировать снижение уровня тестостерона в крови.

Как уточняет телеканал "МИР24", врач порекомендовал не ужинать плотно. Вместо того, чтобы набивать животы едой вечером, лучше полноценно пообедать.