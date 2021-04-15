Возглавивший два дня назад черный список Раменский округ резко улучшил показатели

Больше всего за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Московской области выявлено в Красногорске и Люберцах – 47 и 40 заболевших, соответственно. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Далее идут Пушкино (36), Сергиев Посад (33), Королев (32), Дмитров (29), Ивантеевка (19), Орехово-Зуево (17), Коломна, Мытищи, Одинцово, Подольск и Щелково (по 16 в каждом городе), Балашиха и Ступино (по 15), Клин, Чехова и Электросталь (по 12), Егорьевск, Жуковский, Ленинский и Раменский округа (по 10 заболевших).

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего в области за сутки выявили 565 случаев COVID-19.

Напомним, еще два дня назад антилидером в списке инфицированных коронавирусом оказался именно Раменский округ, где 13 апреля было зафиксировано 70 заболевших.

