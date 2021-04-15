Жительница Подмосковья с сообщниками обворовала возлюбленного

Злоумышленники нажились на 78 тысяч рублей

Житель Сергиева Посада обратился к полицейским с заявлением – некоторое время назад он познакомился в Сети с уроженкой Волгоградской области, но общение закончилось неприятным инцидентом. 

Как сообщает региональное МВД, девушка жила у своего парня, к ним в гости часто приходили двое ее друзей, с которыми она работала в строительной фирме. 

За время знакомства злоумышленники вынесли из квартиры россиянина телевизор, телефон и другие вещи, а из дома его матери – дорогие украшения. В итоге семья мужчины лишилась имущества на 78 тыс рублей. 

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", следователи выяснили, что ранее тройка уже обчистила жителей деревни Наугольное на 25 тыс рублей. Мужчин отправили под подписку о невыезде, женщину – под стражу. 

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