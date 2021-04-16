Две рабочие недели сократятся

В мае у россиян будет несколько дополнительных выходных дней. Об этом предупредили в Роструде.

Первые две рабочие недели окажутся короткими. Это связано с Праздником весны и труда, который отмечается 1-го числа, а также Днем Победы – 9-го.

Соответственно, трудиться жители страны будут 4 – 7 мая. Затем с 1-го по 3-е включительно смогут отдохнуть.

Далее с 11 по 14 мая поработают. А 8 – 10-го отправятся на выходные, отмечает "МИР24".

Если у руководства появится желание дать, кроме указанных, еще дни для отдыха, это должно быть устроено как полагается. И нужно оплатить такое время, отметили в Роструде, напоминает "Российская газета".