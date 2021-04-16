Американский президент запутался в фамилии своего российского коллеги

Последние американские президенты, каждый на свой лад, нашли оригинальные способы навсегда остаться в истории. Если бывший глава Белого дома запомнился своей твиттер-политикой (с твитами Дональда Трампа даже выпустили книжку), то нынешний лидер американцев, похоже, после себя оставит подборку феерических ляпов.



На этот раз президент США забыл фамилию предводителя "страны-главного врага" американцев. С легкой руки 78-летнего хозяина Белого дома лидер России Владимир Путин был переименован в некоего Клутина. Впрочем, оплошность не осталась незамеченной и для Байдена – глава Соединенных Штатов быстро поправился, доказав, что все же сумел запомнить фамилию нашего президента.

В ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на аккаунте Белого дома, американский лидер посвятил отдельную речь нашей стране. На фоне очередного пакета антироссийских санкций, многие ожидали от этого выступления громких и агрессивных заявлений в отношении Москвы. Однако "устрашающая" речь Байдена скорее разлетится на мемы из-за невообразимых оплошностей. Помимо того, что высокопоставленный американец "назначил" на пост главнокомандующего нашей страны представителя династии неведомых Клутиных, он допустил еще одну показательную ошибку.

Видимо, в голове пожилого лидера смешались в кучу кони, люди... По крайней мере, он явно много думает о коронавирусе и нарастании напряженности в мировом пространстве. Однако разделить два важных понятия не сразу оказалось под силу президенту, отмечает РИА ФАН. Говоря об усилении конфликтности, он вместо термина "эскалация" произнес "вакцинация". Байден оперативно поправился, но слово – не воробей, и можно смело ждать новую порцию шуток на тему ментального здоровья главы Америки.

Напомним, совсем недавно Байден забыл название американского бюро. В тот раз президент запутался в трех буквах.