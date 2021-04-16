Не стоит этого делать без конкретной цели

Стали известны главные ошибки россиян при накоплении денег. Их указал эксперт Артем Звездин.

Некоторые занимаются этим без конкретной цели. Однако если человек собирается достичь в этом результата, то сперва нужно определиться, для чего откладываются средства, и составить план, дал совет финансист.

По его словам, нельзя копить хаотично: в этом месяце положить, в другом – нет. Надо сразу после получения зарплаты или аванса отправить часть средств в кубышку.

Нежелательно хранить накопления дома – правильнее будет зачислить на депозит. Это убережет средства от лишних трат, добавил специалист.

Разные суммы откладывать тоже не следует. Количество денег должно быть не большим и не маленьким. Лучше всего, копить 20%, в крайнем случае -10%, от дохода, уточнил аналитик.

Самым же роковым заблуждением эксперт назвал решение увеличить прибыль накоплений с помощью вложений на финансовом рынке. Не имея определенных знаний и навыков, делать это вообще опасно: можно потерять все. Для большего дохода хорошим подспорьем станут гособлигации, отметил Звездин в комментарии NEWS.ru.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч. У россиян есть возможности обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах.