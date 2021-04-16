Главные ошибки: как нельзя копить деньги

Главные ошибки: как нельзя копить деньги
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Не стоит этого делать без конкретной цели

Стали известны главные ошибки россиян при накоплении денег. Их указал эксперт Артем Звездин.

Некоторые занимаются этим без конкретной цели. Однако если человек собирается достичь в этом результата, то сперва нужно определиться, для чего откладываются средства, и составить план, дал совет финансист.

По его словам, нельзя копить хаотично: в этом месяце положить, в другом – нет. Надо сразу после получения зарплаты или аванса отправить часть средств в кубышку.

Нежелательно хранить накопления дома – правильнее будет зачислить на депозит. Это  убережет средства от лишних трат, добавил специалист.

Разные суммы откладывать тоже не следует. Количество денег должно быть не большим и не маленьким. Лучше всего, копить 20%, в крайнем случае -10%, от дохода, уточнил аналитик.

Самым же роковым заблуждением эксперт назвал решение увеличить прибыль накоплений с помощью вложений на финансовом рынке. Не имея определенных знаний и навыков, делать это вообще опасно: можно потерять все. Для большего дохода хорошим подспорьем станут гособлигации, отметил Звездин в комментарии NEWS.ru.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч. У россиян есть возможности обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах.

Полина ДОРОЖКИНА

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от девок(+18) прячь,всегда бабло,не забывай бумажник,а то за месяц отожрут,конечно же"багажник"(Жо)!!!! норовят даже в банке впарить неясные продукты(не вклад)
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