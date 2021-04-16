Обнаруженные водолазами на глубине в десятки метров суда относятся к временам Великой Отечественной войны

На дне Баренцева моря нашли американские самолет и корабль. Об этом стало известно от российских военных и ученых, отправившихся в экспедицию "Помни войну".

Водолазы обнаружили суда на глубине в десятки метров. Специалисты определили, что находки относятся к временам Великой Отечественной.

Как выяснилось, бомбардировщик потерпел крушение и рухнул в море. Его обломки так сильно опутали водоросли, что не сразу удалось определить его модель – помогло видео, снятое дроном, опущенным под воду на 25 метров. Ученые считают, что это полученный СССР от американцев "Бостон".

Доставлявший Советсткому Союзу во время ВОВ боеприпасы, технику, продукты и лекарства корабль США затонул на глубине 130 метров. Фашисты потопили его во время разгрузки, рассказали военные Северного морского флота, участвовавшие в экспедиции.

Название, предположительно, транспортника – "Алькао кадет". Он утонул после атаки магнитной мины, рассказал корреспондент "Пятого канала".