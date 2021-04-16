Каждым шагом ежечастно руководил президент страны

Вот уже 30 лет Сергей Шойгу работает в правительстве России. За эти годы министр успел поработать на должности председателя "Российского корпуса спасателей", затем перешел в МЧС, а с конца 2012 года встал во главе Минобороны РФ. За годы службы генералу пришлось преодолеть немало трудностей, с которыми он достойно справился.

Особенно напряженным для Сергея Кужугетовича стало время конфликтов на постсоветском пространстве. Сначала была Южная Осетия, затем Абхазия и Приднестровье. За короткий период в стране был создан механизм мирного урегулирования конфликтов, который и помог остановить кровопролитие.

Другой непростой вехой в личной истории Шойгу стала операция в Сирии. По словам министра, именно она позволила российской армии сделать решительный и качественный шаг вперед, проверить боеспособность техники и боевую подготовку военных.

Говоря о Крымском полуострове, Шойгу в первую очередь отмечает роль Владимира Путина.

"Без преувеличения скажу: наш президент фактически в ежечасном режиме, управлял этой операцией",

– заявил генерал в интервью "Комсомольской правде".

Сергей Кужугетович также поблагодарил президента за то, что доверил ему эту непростую работу.

И, оглядываясь назад, министр понимает, что считает свою жизнь полностью состоявшейся, поскольку ему удалось не только освободить Сирию от международного терроризма, реализовать результаты референдума в Крыму и нормализовать отношения в бывших советских республиках, но и усовершенствовать российскую армию.

"У нас в руководстве министерства подобрались очень достойные люди. Нам очень повезло, что такое время было",

– подытожил Шойгу.

Ранее министр обороны вспомнил о курьезе во время всплытия атомных подлодок.