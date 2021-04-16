Собянин предложил москвичам придумать имя для ярмарок и рынков

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В современном мегаполисе все должно быть удобно, в том числе ярмарочная торговля. В Москве за последние годы формат рынков и ярмарок заметно изменился – вместо шатких палаток и стихийных торговых площадок появились павильоны, в которых комфортно покупателям и продавцам. Пришло время придумать для них единый бренд. С этим предложением мэр столицы Сергей Собянин обратился к москвичам.
Уличные торговые ряды с месивом под ногами и непроверенной продукцией на прилавках уходят в прошлое. Сначала в разных районах Москвы стали организовывать ярмарки выходного дня. Они привлекли внимание горожан, поскольку там предлагался гарантированно качественный товар. Но у них был существенный минус – тентовые павильоны не могли работать в холодное время года.
Затем в Москве начали появляться круглогодичные ярмарки. Их удобство в том, что это теплые павильоны, с хорошим освещением, холодильным оборудованием. И при этом они модульные – при необходимости их можно быстро разобрать и использовать площадку под другие городские проекты.
Архитекторы разработали привлекательные стили для таких павильонов. Они хорошо вписываются в окружающую застройку и при этом выделяются из ряда привычных магазинов. Важно, что оборудованные торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Это позволяет региональным производителям расширять сбыт, а москвичи получают возможность купить свежие овощи, фрукты, рыбу, мясо, молоко, хлеб, мед и соленья, в том числе, от фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен и небольших пекарен. При этом качество продукции гарантирует постоянный ветеринарный и санитарный контроль.
Большинство таких круглогодичных ярмарок работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник – санитарный день). Некоторые – с четверга по воскресенье. Сейчас в Москве действует 45 таких площадок, но их число растет. Планируется, что через пару лет их будет уже около 80.
Развиваются в столице и капитальные сельскохозяйственные рынки. Сейчас их активно модернизируют. Уже обновлены знаменитые Даниловский, Москворецкий, Велозаводский, Зеленоградский рынки. На очереди – реконструкция Кунцевского.
С увеличением числа благоустроенных ярмарок и рынков возникла необходимость объединить их под единым брендом. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам самим выбрать имя для таких торговых площадок.
"Предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города. Голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для московских ярмарок началось",
– написал мэр в своем блоге 16 апреля.
Желающие принять участие в жизни города могут высказать свое мнение на портале проекта "Активный гражданин". Эта площадка для голосования работает с 2014 года и уже доказала свою эффективность. Москвичи получили возможность непосредственно влиять на развитие города, не меняя при этом своих планов – ведь проголосовать можно в удобное время. К тому же онлайн-слушания зачастую комфортнее традиционных офлайн–плебисцитов, когда приходится перекрикивать собеседников и добиваться слова.
"Активный гражданин" – проект, который не имеет мировых аналогов по охвату аудитории. По сути, это самый быстрый и экономный способ собрать мнения горожан по любым вопросам – от установки лавочек во дворе до названия улиц. При этом скрыть результат не получится – каждый голос тут же учитывается.
Сейчас москвичи, помимо имени ярмарок, могут проголосовать за новые экскурсионные программы, обсудить проекты застройки разных районов, выбрать лучшие идеи для активного выходного дня.
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