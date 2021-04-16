Как надолго отмыть кухонные шкафы от жира и налета: европейский способ

Как надолго отмыть кухонные шкафы от жира и налета: европейский способ
Фото: McPHOTOf/blickwinkel/www.globallookpress.com
Так избавляются от грязи за границей

Налет и жир постоянно скапливаются на кухонной мебели, особенно хорошо – сверху на шкафах в случае редкой уборки. Рецептов, как отмыть их, много.

Однако есть простой способ, используя который можно избавиться от этой проблемы быстро и без особых затрат. Так избавляются от грязи за границей. Поможет водка.

Как отмыть кухонные шкафы от старого жира и налета

Для этого следует взять пустую ёмкость с разбрызгивателем. Налить в нее 200 г, а то и больше, водки.

Туда же добавить 30 – 40 г моющего средства. Слегка взболтать.

На поверхности, которую надо очистить, следует побрызгать немного раствора. Оставить минут на десять. 

После этого взять чистую тряпочку и протереть ею обработанное место. И так, шаг за шагом, можно отмыть любые легко– и труднодоступные места.

Замечетельно и легко очищаются навесные шкафы, потолки и многое другое.

Ранее сообщалось, как очистить вытяжку на кухне от жира и грязи. Это следует делать ежемесячно, много средств и времени не понадобится.

Полина ДОРОЖКИНА

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