Украинским военным в Азовском море помешали российские катера

Москву обвинили в нарушении норм Международного морского права

Командование Незалежной недовольно тем, что их военным кораблям не дают свободно маневрировать в Азовском море. Очередному походу боевых катеров ВМС ВС Украины якобы пытались помешать катера ФСБ России. Об этом сообщили в киевском Генштабе ВС.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля. По сообщению украинских военных в "Фейсбуке", сотрудники российской службы безопасности хотели воспрепятствовать "законным действиям" украинских военных моряков, находящихся на боевом дежурстве в Азовском море. Но у них ничего не вышло, подчеркнули в Незалежной:

"Лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи",

– отрапортовали в украинском ВМС ВС. Что именно это были за задачи, там не уточнили.

Ранее в Киеве с возмущением отреагировали на российские военно-морские учения в Черном море, из-за которых часть акватории Керченского залива оказалась закрыта. При этом на днях ВМС Незалежной сами устроили внеплановые учения, из-за которых работа украинских портов была заблокирована.

25 ноября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины пытались прорваться в российские воды, но были задержаны силами пограничной службы ФСБ РФ. 24 украинских моряка были задержаны. Осенью 2019 г. их передали Киеву. При этом в Незалежной остались недовольны состоянием возвращенных судов.