Украинским военным в Азовском море помешали российские катера

Украинским военным в Азовском море помешали российские катера
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
Москву обвинили в нарушении норм Международного морского права

Командование Незалежной недовольно тем, что их военным кораблям не дают свободно маневрировать в Азовском море. Очередному походу боевых катеров ВМС ВС Украины якобы пытались помешать катера ФСБ России. Об этом сообщили в киевском Генштабе ВС.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля. По сообщению украинских военных в "Фейсбуке", сотрудники российской службы безопасности хотели воспрепятствовать "законным действиям" украинских военных моряков, находящихся на боевом дежурстве в Азовском море. Но у них ничего не вышло, подчеркнули в Незалежной:

"Лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи",

отрапортовали в украинском ВМС ВС. Что именно это были за задачи, там не уточнили.

Ранее в Киеве с возмущением отреагировали на российские военно-морские учения в Черном море, из-за которых часть акватории Керченского залива оказалась закрыта. При этом на днях ВМС Незалежной сами устроили внеплановые учения, из-за которых работа украинских портов была заблокирована.

25 ноября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины пытались прорваться в российские воды, но были задержаны силами пограничной службы ФСБ РФ. 24 украинских моряка были задержаны. Осенью 2019 г. их передали Киеву. При этом в Незалежной остались недовольны состоянием возвращенных судов.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость192693
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В вашей психушке очередная недостача лекарств? Что ни какел, то реальный идиотт, живут в какой-то другой реальности, неизвестно какую гадость и откуда насасывают. Зато как все сумасшедшие уверены в других голосах в голове. И ведь не лечатся.
Пропьем Россию и военно-морской флот
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Да уж... Уже и Украина дрючит гавнофлот России и такого позора весь мир не видела еще со времен Петра Великого. В последней Крымской войне англичане, турки и французы сделали из военно-морского флота России кладбище погибших кораблей и Фуйлопутин ныряя в Севастопольской бухте вместе с крабами любуется останками кораблей. Но за 20 лет болтания на должности пердокомандующего рассийскими баржами, он не удосужился построить хотя бы один авианосец или вертолетоносец для России. Единственный дряхлый дымоносец "Удмираль Кузняцов" рыдает глядя на это, а весь флот НАТО смеется над позором Фуйлопутина
тимоха
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гроза морей и океанов. флот шароварников это сила.
Гость192693
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Любопытно, а что должны делать российские военные при виде боевых украинских свинок? Печеньками покормить? Это не к России. Это к свинопасам.
гость
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Бандеры геи на бананах пытались вдуть друг другу, пе@ерасты чё с них взять. Военные то наши тут при чем?
Гость206194
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Хохлы на надувных лодках устроили учения ВМФ. Самым грозным оружием у кастрюлеголовых были рогатки.
Антиxу#лoпутин
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как только не пытаются отбелить наглых, хамовитых российских оккупантов во главе с питерской тварью и его кремлевской нечестью.
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