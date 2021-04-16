Россиянам объяснили причины изъятия заброшенных дач

Россиянам объяснили причины изъятия заброшенных дач
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
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В некоторых случаях имущество придется отстаивать в суде

Дачи пользуются большим спросом у москвичей, однако порядка 15 тысяч участков являются заброшенными. При этом продать такие "дикие" дачи весьма сложно, потому что, как правило, расположены они в районах с неразвитой инфраструктурой. Справляться с проблемой решили радикально. 

Многих владельцев, которые по различным причинам перестали приезжать на дачу, постоянно атакуют председатели СНТ, призывая наконец привести свои участки в порядок. Последствия неисполнения могут быть разными: от штрафа до изъятия. 

И если штрафовать собственников не совсем законно, то изъятие участка – вполне реальная перспектива, пишет МК. 

Если у дачи есть собственник, тогда на него могут подать в суд. И решение будет вынесено в пользу истца, если будет доказано, что бесхозный участок угрожает безопасности других дачников. Например, на территорию могут пробраться бездомные и развести костер, который приведет к пожару. Или же на участке может быть расположен небольшой пруд, в которой рискуют случайно упасть дети. 

В том случае, если участок никем не приватизирован, земля может быть отобрана СНТ, если это прописано в контракте. Это произойдет в том случае, если участок в течение трех лет стоит заброшенным. 

Также дачи можно лишиться, если у государства вдруг появились планы на землю, в которые участок никак не вписывается. Разумеется, собственнику будет предложена альтернатива: новая земля или деньги. 

Ранее российских дачников предупредили о новом штрафе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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