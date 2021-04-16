Стоит осенью позаботиться, по весне разочек постараться, и результат порадует

Всем огородникам хочется собрать богатый урожай, тем более таких овощей, как помидоры. Приближается время, когда рассаду надо отправлять в теплицу или открытый грунт и неплохо бы знать, что положить в лунки при высадке томатов на грядки, чтобы получить богатый урожай.

Об этом стоит позаботиться заранее. А в новый сезон достаточно разочек постараться, и результат наверняка порадует.

После сбора урожая осенью желательно убрать с грядок остатки листьев, сорняков, корней. Рассыпать на почву древесную золу и перекопать на глубину в штык лопаты.

Весной за семь дней до переноса рассады в грунт следует подготовить землю. Хорошо бы еще раз ее вскопать, лучше – вилами, и убрать проросшую траву.

Что положить в лунки при высадке томатов на грядки

Когда пришло время, нужно сделать на каждый кустик большую лунку и разрыхлить ее дно на 15 см – для более свободного роста корней.

Затем уложить туда пропитанные дегтем опилки и присыпать их землей. Сильный запах такой смеси защитит растения от вредителей.

Далее в каждую посадочную ямку следует добавить 1 л перегноя, горсть влажной луковой шелухи, 1 ст. л. костной муки и столько же удобрения "Борофоска". Хорошенечко перемешать это с грунтом.

Затем подлить в лунку теплого легкого раствора марганцовки (розового цвета). После этого можно высаживать туда кустик.

Одна такая подкормка освобождает от повторного добавления удобрений. И урожай будет отменный – проверено.

Ранее "Утро.ру" писало об уходе за рассадой томатов в апреле.И посоветовало, как замедлить рост чересчур вытянувшихся кустиков.