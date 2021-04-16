"Единая Россия" инициирует программу развития инфраструктурных проектов в регионах

"Единая Россия" инициирует программу развития инфраструктурных проектов в регионах
Фото: er.ru
Партия попросит президента страны поддержать проекты дешевыми кредитами и другими льготами

"Единая Россия" совместно с губернаторами подготовит программу по реализации инфраструктурных проектов в регионах. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород он ознакомился с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации и согласился, что подобные проекты, предусматривающие строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство территории и т.п. крайне важны.

"Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура",

отметил Турчак. При этом регионы обычно не в состоянии собственными силами реализовать такие инфраструктурные проекты. В частности, в Нижегородской агломерации 60% затрат на реализацию проекта могут нести инвесторы, но еще 40% потребуется от государства.

В связи с этим Турчак предложил изучить ситуацию в регионах, собрать инициативы и подготовить предложения по поддержке таких проектов, с которыми партия обратится к президенту РФ.

Речь может идти, к примеру, о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты или о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. Их срок окупаемости, в таком случае, можно увеличить с 15 до 30 лет.

Николай ВИКТОРОВ

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