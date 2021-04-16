Новая зона отдыха в Москве рассчитана на 200 человек одновременно

Этим летом жители столицы смогут отдохнуть у воды в новой локации – на набережной в южной части парка Северного речного вокзала. Там благоустроили причал и зону отдыха площадью более 4 тыс. квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Основная территория зоны отдыха отдана под пляж с тремя бассейнами с подогревом. Вокруг будут установлены лежаки, зонтики, установлены комфортные диваны.

"Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек",

– рассказал Петр Бирюков.

Кроме этого, в парке появился плавучий причал. Он собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей. Причал обшит специальной террасной доской. Попасть на него с пляжа можно по специальному мостику

На причале установлены сервисные колонки для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда. Он оборудован навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Одновременно подойти к понтону смогут 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров.

Таким образом, масштабное благоустройство территории Северного речного вокзала продолжается. Облик парка уже близок к историческому. Отреставрированы скульптуры, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы. Обустроены детские и спортивные площадки, но есть и аллеи для спокойных прогулок. Москвичи уже полюбили проводить здесь свободное время и с удовольствием приезжают семьями.

Центром притяжения стало также обновленное здание Северного речного вокзала с фонтанами, набережной, кафе. При этом вокзал выполняет и свою прямую функцию – теперь он может принимать и отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки. Пропускная способность этих водных ворот столицы рассчитана на 1,5 миллиона пассажиров за сезон.