Испытывали страх и отвращение: какие советские продукты невзлюбили фашисты

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Солдаты вермахта отбирали у мирного населения оккупированных территорий не все продовольствие

По фильмам и рассказам тех, кто это видел, известно, что фашисты пополняли запасы продуктов за счет жителей. Но кое-что все-таки оставляли: боялись употреблять или брезговали.

Чтобы как можно скорее был реализован план по захвату СССР – "Барбаросса", -  фюрер позволил своим воякам делать все, что вздумают на оккупированных территориях. Они этим и воспользовались сполна.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Cолдаты вермахта отбирали у мирного населения продовольствие, но не все. Чаще всего это были хлеб, молоко, яйца, мясо домашней птицы, свинина, причем в огромных количествах, значительно превышающих нормы.

Что никогда не ели фашисты в СССР

Брезговали солдаты вермахта сушеной воблой. Им не нравилось, как она выглядит.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Мало того, они не понимали, как можно есть "сырую" рыбу". Даже говорили о ней как о "сухой смерти", из-за того, что после ее употребления сильно хотелось пить.

Также не хотели фашисты пить квас. Они испытывали большое отвращение к "странной жидкости", полученной при брожении, считали, что ее нельзя употреблять.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Страх испытывали вояки фюрера при виде грибов. Какими бы они ни были – сушеными, маринованными, солеными, жареными, свежими  – deutsche soldaten их не брали.

В их стране эти дары леса не собирали и понятия не имели, как их готовить, при этом захватчики хорошо знали, что есть ядовитые грибы нельзя, и боялись отравления и смерти.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость205909
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Хм, а укрофашисты, судя по тому, что тут пишут - грибы очень уважают, особенно псилоцибы, т.к. последствия уже наблюдаются:
- изменение сознания (ну мы все видим, что они тут несут)
- психопатические расстройства личности (у всем трущих тут укрохохлов и неудачников-эмигрантов)
- панические атаки (ну это в укро-правительстве в основном)
н у и неадекватное восприятие окружающего мира
Дворник Тихон
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В советском плену жрали всё, я так думаю!
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