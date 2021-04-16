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По фильмам и рассказам тех, кто это видел, известно, что фашисты пополняли запасы продуктов за счет жителей. Но кое-что все-таки оставляли: боялись употреблять или брезговали.
Чтобы как можно скорее был реализован план по захвату СССР – "Барбаросса", - фюрер позволил своим воякам делать все, что вздумают на оккупированных территориях. Они этим и воспользовались сполна.
Cолдаты вермахта отбирали у мирного населения продовольствие, но не все. Чаще всего это были хлеб, молоко, яйца, мясо домашней птицы, свинина, причем в огромных количествах, значительно превышающих нормы.
Что никогда не ели фашисты в СССР
Брезговали солдаты вермахта сушеной воблой. Им не нравилось, как она выглядит.
Мало того, они не понимали, как можно есть "сырую" рыбу". Даже говорили о ней как о "сухой смерти", из-за того, что после ее употребления сильно хотелось пить.
Также не хотели фашисты пить квас. Они испытывали большое отвращение к "странной жидкости", полученной при брожении, считали, что ее нельзя употреблять.
Страх испытывали вояки фюрера при виде грибов. Какими бы они ни были – сушеными, маринованными, солеными, жареными, свежими – deutsche soldaten их не брали.
В их стране эти дары леса не собирали и понятия не имели, как их готовить, при этом захватчики хорошо знали, что есть ядовитые грибы нельзя, и боялись отравления и смерти.
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