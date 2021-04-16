В Нидерландах собранные аудиозаписи и документы усердно игнорируют

Малайзийский "Боинг" рухнул под Донецком в результате спецоперации СБУ. Доказательства этому обнародовало Агентство федеральных расследований FreeLance Bureau (FLB).

Из материалов следует, что МН17 был уничтожен украинским военным самолетом. Начальник одной из воинских частей Незалежной сообщил, что 15 июля 2014 г. из Кировограда был переброшен Су-25. Официальная цель – на переоборудование, однако он был полностью заряжен.

При этом на 17 июля в части было запланировано боевых два вылета. Но в намеченный день вместе с местными экипажами на задание в район Снежного отправился еще и кировоградский борт. В официальных документах это не фигурирует. Имя пилота также нигде не было зафиксировано.

Интересно, что данные материалы были направлены следователям в Нидерланды еще в 2017 году. Но там их просто проигнорировали. В отчете Совместной следственной группы утверждается, что в момент крушения рейса MH17 поблизости не было никаких других самолетов.

FLB публикует рассказ начальника части, а также аудиозапись слов сотрудника станции слежения "Печенеги" о том, что ему известно, кто стоит за историей с "Боингом".

Ранее голландские журналисты обнародовали утечку материалов прокуратуры, из которых следует, что один из четырех подозреваемых в крушении "Боинга", Сергей Дубинский, которого сейчас судят в Нидерландах, даже не знал о падении самолета. Подлинность аудиозаписи уже подтверждена.

Суд в Нидерландах сейчас проводит дополнительные следственные действия. В частности, опрошены представители компании "Алмаз-Антей".