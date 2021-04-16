FBL обнародовало доказательства вины Украины в крушении МН17

FBL обнародовало доказательства вины Украины в крушении МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В Нидерландах собранные аудиозаписи и документы усердно игнорируют

Малайзийский "Боинг" рухнул под Донецком в результате спецоперации СБУ. Доказательства этому обнародовало Агентство федеральных расследований FreeLance Bureau (FLB).

Из материалов следует, что МН17 был уничтожен украинским военным самолетом. Начальник одной из воинских частей Незалежной сообщил, что 15 июля 2014 г. из Кировограда был переброшен Су-25. Официальная цель – на переоборудование, однако он был полностью заряжен.

При этом на 17 июля в части было запланировано боевых два вылета. Но в намеченный день вместе с местными экипажами на задание в район Снежного отправился еще и кировоградский борт. В официальных документах это не фигурирует. Имя пилота также нигде не было зафиксировано.

Интересно, что данные материалы были направлены следователям в Нидерланды еще в 2017 году. Но там их просто проигнорировали. В отчете Совместной следственной группы утверждается, что в момент крушения рейса MH17 поблизости не было никаких других самолетов.

FLB публикует рассказ начальника части, а также аудиозапись слов сотрудника станции слежения "Печенеги" о том, что ему известно, кто стоит за историей с "Боингом".

Ранее голландские журналисты обнародовали утечку материалов прокуратуры, из которых следует, что один из четырех подозреваемых в крушении "Боинга", Сергей Дубинский, которого сейчас судят в Нидерландах, даже не знал о падении самолета. Подлинность аудиозаписи уже подтверждена.

Суд в Нидерландах сейчас проводит дополнительные следственные действия. В частности, опрошены представители компании "Алмаз-Антей".

Николай ВИКТОРОВ

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Александр
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Гость 11
Путина судить надо.
И всю его приближенную шайку.
Тебе надо пальцы отрезать, чтобы не гадил в общественном месте
Гость203687
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Антиxу#лoпутин
в Курске в 51 бригаде ПВО стоит тот БУК 1М что сбил БОИНГ или как вы его там называете СУ-25 что ли?
в Киеве в 31 отряде ПВО стоит тот БУК 1М что сбил БОИНГ или как вы его там называете СУ-25 что ли?
Гость203523
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Украине да и США сбивать Боинги дело не новое. Знают дело и опыта не занимать. Цель была важная - сплотить врагов России в истерии. Так никаких граждан не жалко. Граждане Европы были нужны просто для накала страстей. ПОтому выбор пал на злосчастный Боинг голландский.
Гость203523
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Все просто. Достаточно кто был заинтересован сбить Боинг. США ну и Украина. Больше бенефециаров не было. Украине было важно обвинить России а США никак не могли раскрутить европейских друганов на санкции. Так что операция ЦРУшная. Петя только отдавал приказы.
Гость206345
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похоже, следователи в собственной заднице дырку найти не могут, просят помощи у СБУ, а те им суют всякую дрянь.
Гость 11
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Путина судить надо.
И всю его приближенную шайку.
Антиxу#лoпутин
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в Курске в 51 бригаде ПВО стоит тот БУК 1М что сбил БОИНГ или как вы его там называете СУ-25 что ли?
Антиxу#лoпутин
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оккупанты извиваются как змеи ползучие.
Чего только не придумают идиоты.
Да не летает СУ-25 на тех высотах на которых летел Боинг по той простой причине что он штурмовик и кабина у него негерметичная. Он физически не может латать на высотах более 10 км.
ГААГА по вам плачет за 300 смертей, за то что вы уроды с имперскими комплексами сами живете по шею в своих испражнениях и пытаетесь затащить в свою помойную яму под названием РФ с враньем, хамством, жлобством своих соседей украинцев, белоруссов.
В яму в которой москвичи будут править а все остальные будут отдавать в империю дань и чел. ресурсы.
гость
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Снаряжен он был а не заряжен. Пепелац был сбит злобным пердежом порошнюка, когда тот навоза перепорол, вот и вся сказка.
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