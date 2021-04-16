Google подтвердил готовность работать в российском правовом поле

Google подтвердил готовность работать в российском правовом поле
Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Василий Пискарев рассказал о результатах встречи с представителями компании

Сегодня, 16 апреля, состоялась встреча Госдумы с руководством Google. 

Благодаря переговорам сторонам удалось добиться положительных результатов. Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России  Василий Пискарев отметил, что представители компании пообещали изучить материалы, подготовленные российской стороной, и в ближайшее время удалить весь противоправный контент. 

Пискарев отметил, что российская сторона привела доказательства, которые убедили Google. В результате глобальная компания подтвердила готовность продолжать работать в российском правовом поле, а также подчеркнула  заинтересованность в дальнейшем выстраивании диалога с РФ, передает ТАСС. 

Также руководство Google отметило, что российская аудитория имеет для них большое значение. 

"Они не хотят терять аудиторию (с охватом – прим.ред) примерно 80 млн ежедневных посещений", 

– подчеркнул политик, уточнив, что речь идет о видеосервисе "Ютуб".

Повторная встреча с представителями глобальной компании должна состояться осенью текущего года. В октябре-ноябре комиссия ГД планирует проверить, насколько Google сдержала свои обещания и избавилась ли от контента, противоречащего законам Российской Федерации.    

Юлия МИХАЙЛОВА

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