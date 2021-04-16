Предписание властей должно быть исполнено в кратчайшие сроки

Россия продолжает активную борьбу с нелегальным проживанием выходцев из других стран на территории нашего государства. Так, эксперты МВД направили в страны СНГ требование о немедленном вывозе их граждан, нелегально находящихся на территории России.



Замруководителя ведомства Александр Горовой сообщил, что на данный момент в нашей стране на незаконных основаниях проживают 332 тысячи узбеков, 247 тысяч таджиков, 152 тысячи украинцев, 120 тысяч азербайджанцев, а также выходцы из Киргизии, Армении и других стран.

Если государства не заберут своих нелегалов до 15 июня, мигрантов ждет наказание вплоть до выдворения и запрета посещать Россию, пишет РИА "Новости".