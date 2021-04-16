Канцлер ФРГ выбрала вакцину AstraZeneca

Глава немецкого правительства Ангела Меркель сделала первую прививку от COVID-19. Об этом сообщил в "Твиттер" Штеффен Зайберт, пресс-секретарь федерального правительства. Он передал слова канцлера ФРГ.

Зайберт сопроводил пост фото документа Меркель о вакцинации.

Меркель призналась – она рада, что сделала первый укол. Политик подчеркнула, что вакцинация – ключ к преодолению пандемии, и поблагодарила всех причастных к этому процессу.

Меркель должна была привиться еще несколько дней назад. Однако она отменила запись к врачу. Немецкие СМИ писали о том, что, вероятно, она не захотела пропустить закрытое заседание блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), проводившееся в то же время. На встрече присутствовали лидеры организаций Армин Лашет и Маркус Зедер, каждый из них – вероятный кандидат на пост канцлера ФРГ. Меркель же уйдет с высокого поста осенью этого года – выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.

О своем решении не продолжать работу канцлером Меркель рассказала еще в 2020 году.

В Германии тем временем сложилась непростая ситуация с коронавирусом. Активисты требует ужесточить и без того строгий карантин. Например, в столице Германии можно ходить в непродовольственные магазины только с тестом об отсутствии коронавируса. По данным института Хопкинса, в ФРГ 3,1 млн заболевших к 16 апреля. Скончались 79 тыс пациентов.