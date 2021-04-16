В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Желающие могут посетить уникальные исторические места российской столицы

С 18 апреля в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Желающим предоставят возможность посетить уникальные места города, о которых им расскажут экскурсоводы.

Как объяснила заммэра столицы Наталья Сергунина, речь идет о ежегодной познавательной акции, посвященной памятникам городской архитектуры. В программу решили включить примерно 90 объектов, куда вошли недавно отреставрированные памятники.

Дни наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая. Запланировано более 200 экскурсий. Организаторы программы также заняты подготовкой краеведческого диктанта.

Все экскурсии пройдут в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, куда относится соблюдение социальной дистанции и ношение индивидуальных средств защиты. 

Всего в городе насчитывается более восьми тысяч объектов культурного наследия. За последнее десятилетие в Москве удалось восстановить более 1,5 тыс. памятников – теперь 95% объектов в столице находятся в хорошем состоянии. Подобные работы ведутся постоянно. Порядка 700 памятников за семилетие получило охранный статус. При этом жители города подали сотни обращений о признании ряда зданий объектами соответствующего статуса.

Подробная информация доступна на сайте мэра Москвы.

Егор МАЛКОВ

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