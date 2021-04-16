"Альянс врачей" отреагировал на обвинения в поддержке Навального

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"Альянс врачей" отреагировал на слова бывшего зампредседателя организации Анастасии Тарабриной, которая заявила о поддержке профсоюзом российского оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что организация признана Минюстом иностранным агентом.
По словам пресс-секретаря "Альянса врачей" Александры Захаровой, высказываться о данной ситуации они не собираются, пишет URA.RU.
"Работа с медиками у нас продолжается, а в общем-то, у нас нет ни времени, не желания комментировать чьи-то выпады в нашу сторону", - отметила она.
Напомним, накануне стало известно о том, что Тарабрина, которая ранее работала акушером-гинекологом в одной из пермских больниц, покинула профсоюз. Она вступила в ряды нового объединения работников здравоохранения "Голос медицины", которое позиционирует себя как аполитичное.
Анастасия опубликовала обращение в социальной сети "ВКонтакте". Там девушка объяснила – вместе с другими коллегами она покинула "Альянс" из-за того, что организация стала ввязываться в политические игры. По мнению Тарабриной, в этом виновата лидер профсоюза Анастасия Васильева. Якобы она начала преследовать свои личные цели.
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