"Альянс врачей" отреагировал на обвинения в поддержке Навального

"Альянс врачей" отреагировал на обвинения в поддержке Навального
Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Организация считает, что в ее сторону намеренно совершаются выпады

"Альянс врачей" отреагировал на слова бывшего зампредседателя организации Анастасии Тарабриной, которая заявила о поддержке профсоюзом российского оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что организация признана Минюстом иностранным агентом.

По словам пресс-секретаря "Альянса врачей" Александры Захаровой, высказываться о данной ситуации они не собираются, пишет URA.RU. 

"Работа с медиками у нас продолжается, а в общем-то, у нас нет ни времени, не желания комментировать чьи-то выпады в нашу сторону", - отметила она.

Напомним, накануне стало известно о том, что Тарабрина, которая ранее работала акушером-гинекологом в одной из пермских больниц, покинула профсоюз. Она вступила в ряды нового объединения работников здравоохранения "Голос медицины", которое позиционирует себя как аполитичное.

Анастасия опубликовала обращение в социальной сети "ВКонтакте". Там девушка объяснила – вместе с другими коллегами она покинула "Альянс" из-за того, что организация стала ввязываться в политические игры. По мнению Тарабриной, в этом виновата лидер профсоюза Анастасия Васильева. Якобы она начала преследовать свои личные цели. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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