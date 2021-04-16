"Россиум" запускает новый эндаумент-фонд "Филантроп"

Платформу представят для широкого круга участников

Концерн "Россиум" запускает готовый инструмент для филантропов и НКО – речь идет об эндаумент-фонде "Филантроп", который уже прошел регистрацию в Минюсте. Платформу впервые утвердили в качестве готовой платформы для широкого круга общественных организаций.

Как отмечает источник, такое решение позволит участникам рынка создать собственный целевой капитал (эндаумент) для того, чтобы оказать поддержку всем сферам, включая научную, образовательную, культурную и остальные, разрешенные российским законодательством. Те, кто желают перейти к платформе, освобождаются от расходов на учреждение юрлица.

"Филантроп" станет первопроходцем из-за своей "зонтичности" – в настоящее время эндаумент-фонды действуют лишь в конкретной сфере, поддерживая только ограниченное количество организаций.

Для самих филантропов предоставят инфраструктуру, направленную на передачу средств для целевого назначения, а также экспертную поддержку в формировании капитала и его контроля. Таким образом, филантропы смогут сосредоточиться на своей деятельности, а не на управлении самой структурой, сообщает "Филантроп".