Внесение удобрений поможет растениям быстрее зацвести

Многие огородники предпочитают выращивать у себя на даче розы. Эти благородные цветы радуют глаз и украшают участок. Для того, чтобы "запрограммировать" растения на обильное и длительное цветение, необходимо внести определенные удобрения после зимы.

Выбор той или иной подкормки зависит от возраста культуры. Если растения взрослые, потребуется аммиачная селитра . Молодым цветам необходима мочевина .

Как приготовить подкормку

В случае с аммиачной селитрой вам понадобится 10 граммов средства на 10 литров воды.

Что касается мочевины, нужно будет развести 30 граммов данного вещества в 10 литрах воды.

Специалисты советуют сначала растворить оба удобрения в небольшой емкости с водой и лишь после этого достичь необходимого объема.

Как правильно подкармливать розы

Выберете пасмурный и не слишком жаркий день.

Перед тем, как приступить к подкормке, увлажните почву у основания стеблей цветов. Это необходимо для того, чтобы корни культуры не получили ожога.

Не стоит трогать молодых кустов, с момента посадки которых прошло меньше года. Дело в том, что их корневая система еще не окрепла.

Обработайте розы, после чего сформируйте под посадками слой мульчи. На помощь придут опилки или солома. Плюсы этой манипуляции заключаются в следующем – питательные вещества будут оставаться в почве, положительно влияя на рост и развитие растений.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем подкармливать многолетние и луковичные цветы весной.