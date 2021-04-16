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Многие огородники предпочитают выращивать у себя на даче розы. Эти благородные цветы радуют глаз и украшают участок. Для того, чтобы "запрограммировать" растения на обильное и длительное цветение, необходимо внести определенные удобрения после зимы.
Выбор той или иной подкормки зависит от возраста культуры. Если растения взрослые, потребуется аммиачная селитра. Молодым цветам необходима мочевина.
Как приготовить подкормку
В случае с аммиачной селитрой вам понадобится 10 граммов средства на 10 литров воды.
Что касается мочевины, нужно будет развести 30 граммов данного вещества в 10 литрах воды.
Специалисты советуют сначала растворить оба удобрения в небольшой емкости с водой и лишь после этого достичь необходимого объема.
Как правильно подкармливать розы
Выберете пасмурный и не слишком жаркий день.
Перед тем, как приступить к подкормке, увлажните почву у основания стеблей цветов. Это необходимо для того, чтобы корни культуры не получили ожога.
Не стоит трогать молодых кустов, с момента посадки которых прошло меньше года. Дело в том, что их корневая система еще не окрепла.
Обработайте розы, после чего сформируйте под посадками слой мульчи. На помощь придут опилки или солома. Плюсы этой манипуляции заключаются в следующем – питательные вещества будут оставаться в почве, положительно влияя на рост и развитие растений.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем подкармливать многолетние и луковичные цветы весной.
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