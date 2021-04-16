Экономика Москвы возвращается к докризисным показателям

Оборот предприятий столицы в сфере торговли и услуг превысил прошлогодние показатели на 28%

Экономика российской столицы активно восстанавливается после локдауна, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Интенсивный рост показывает сфера торговли и услуг. Так, за прошлый месяц оборот предприятий указанного сектора достиг 1,18 трлн рублей.

При этом в российской столице продолжают действовать определенные ограничения, связанные с нераспространением инфекции. Однако статистика за март 2021 года превысила аналогичный прошлогодний показатель на 28%, о чем сообщил глава столичного правительства, лидер Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По словам чиновника, торговые предприятия за прошлый месяц увеличили оборот на 17 процентов – показатель перевалил за 539 млрд рублей. Интенсивное развитие наблюдается и в непродовольственном секторе, где оборот поднялся на 23% (более 285 млрд), добавил Пуртов.

Сфера услуг в столице же развивается ударными темпами – за март ее доход превысил 640 миллиардов рублей, что обогнало на 38% аналогичный прошлогодний период. В целом оборот отраслей, понесших тяжелейший урон во время пандемии, в марте достиг 359 млрд, превысив показатели 2020 года на 32%. Речь идет о самом интенсивном росте с осени 2019 года.

"По итогам марта 2021 года, бытовые услуги показали рост оборота на 21% к марту прошлого года – до 8,1 млрд рублей, общественное питание – на 23%, до 30,7 млрд рублей, организации культуры, спорта и досуга на 70% – до 14,6 млрд рублей", – заявил чиновник.

Не исключено, что экономика столицы к концу текущего года достигнет доковидного уровня, о чем ранее заявлял замглавы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В настоящее же время все отрасли открыты и демонстрируют полноценное функционирование. Спрос со стороны потребителей также восстанавливается.

По словам опрошенных специалистов, в РФ вторая волна была довольно интенсивной. Тем не менее, заявил аналитик, сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин, Россия, в отличие от западноевропейских государств, смогла избежать очередного локдауна.

"У нас была достаточно сильная вторая волна пандемии, но она прошла без всеобщего локдауна. Если мы не сидим на карантине и работаем, то у нас появляются доходы – отсюда и восстановление спроса", – заявил спикер.

Не стоит забывать и об удачной и эффективной вакцинации населения против COVID-19.

"Масштабная прививочная кампания в Москве позволила городу не сесть на очередной локдаун и проходить весенний период с гораздо лучшими показателями, чем осенью. По цифрам мы видим, что статистика по заразившимся сейчас намного лучше. Это, безусловно, заслуги вакцинации", – выразил мнение эксперт.

Экономист добавил, что бизнесу помогли остаться на плаву современные технологии – интернет-торговля развивается семимильными шагами. Случись пандемия десятью годами ранее, итог бы был совершенно иным.

"Первая адаптация произошла в марте прошлого года. К лету, когда мы начали выходить из карантина, адаптировались уже многие компании", – считает Аникин.

В целом же, полагает спикер, бизнес в столице продемонстрировал хорошую устойчивость перед циклическими колебаниями. В опроснике, проведенном ВШЭ в начале лета 2020 года, лишь единицы предпринимателей заявляли, что готовы покинуть рынок и свернуть свой бизнес.

17% резидентов же заявили, что, несмотря на катастрофичность кризиса для рынка, ситуация не располагает к уходу из бизнеса. Основная часть компания смогла перестраховаться и принять активные действия для того, чтобы расшириться и информатизировать свои внутренние процессы.

Специалист напомнил, что власти принимали меры по оказанию поддержки для бизнеса. Столичная мэрия внесла определенный вклад в восстановление внутренних оборотов, уверен эксперт. Так, предприниматели получали беспроцентные кредиты во время пандемии, что оказало положительное влияние на восстановление оборотов.

Для бизнеса ввели льготную программу по аренде помещений в городе в качестве одного из средств поддержки. Рынок же довольно позитивно отреагировал на предлагаемые меры: ими воспользовался все, кто мог. Без этого фактора возвращение к доковидным показателям происходило бы затруднительнее, считает Аникин.

Спикер также напомнил, что многие аналитики в самый разгар пандемии предрекали Москве быстрое восстановление после пандемии в сравнении с остальными регионами. Для российской столицы же характерен большой спрос. Торговля и услуги – основная отрасль столичной экономики.

Москва в 2020 году выделила на помощь бизнесу 90 миллиардов рублей. В программу поддержки были включены 17 отраслей. Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставили 14 видов субсидий и грантов. Во время пандемии в Москве функционировал оперштаб по поддержке экономики, возглавляемый Владимиром Ефимовым. Правительств города таким образом находилось в круглосуточной связи с рынком.

Владельцы предприятий смогли получить отсрочку в выплате налоговых платежей, получив освобождение от платы за аренду недвижимости в городе. Также была предоставлена программа льготного кредитования для ряда отраслей. Более 51 тыс. организаций обратились к властям столицы за оказанием соответствующей помощи.