В понедельник можно посадить томаты, перец, огурцы и некоторые другие культуры

Новая неделя – период, когда Луна будет находиться в растущей фазе. Расскажем, какие дни считаются благоприятными для тех или иных работ на огороде.

Благоприятные дни для посадок

Если вы хотите посадить томаты, огурцы и перец, то беритесь за дело 19, 20 и 25 апреля. Эти рекомендации подходят также для капусты, спаржи и баклажанов. Кабачки и патиссоны лучше всего сажать в следующие дни – 19 и 20 числа.

Картофель подарит хороший урожай, если посадку произвести 19 и 25 апреля. Для моркови, свеклы и репы удачным считается только один день – 19 число. Зелень, а именно салат, петрушку, базилик, укроп и другие растения, следует сажать 20 апреля.

Что касается земляники и клубники, то благоприятными посадочными днями для них являются 19, 23, 24 и 25 апреля.

Лунный календарь садовых работ на апрель

19, 23-25 апреля можно смело браться за посев, посадку и пересадку однолетних цветов. Те же самые действия, но уже с многолетними растениями, следует производить в понедельник, а также с четверга по воскресенье. Луковичные и клубневые культуры можно посадить 19, 23-25 апреля.

С 20 по 22 апреля следует взяться за перекапывание грунта, мульчирование и подготовку грядок. В эти дни желательно убраться на участке и обработать посадки от вредителей.

23 и 24 апреля – подходящие дни для прополки, рыхления и подкармливания растений.

25 апреля можно посеять газон, а также провести формирующую обрезку деревьев и кустарников на участке.

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