Лунный посевной календарь на неделю с 19 по 25 апреля

Лунный посевной календарь на неделю с 19 по 25 апреля
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
В понедельник можно посадить томаты, перец, огурцы и некоторые другие культуры

Новая неделя – период, когда Луна будет находиться в растущей фазе. Расскажем, какие дни считаются благоприятными для тех или иных работ на огороде.

Благоприятные дни для посадок

Если вы хотите посадить томаты, огурцы и перец, то беритесь за дело 19, 20 и 25 апреля. Эти рекомендации подходят также для капусты, спаржи и баклажанов. Кабачки и патиссоны лучше всего сажать в следующие дни – 19 и 20 числа.

Картофель подарит хороший урожай, если посадку произвести 19 и 25 апреля. Для моркови, свеклы и репы удачным считается только один день – 19 число. Зелень, а именно салат, петрушку, базилик, укроп и другие растения, следует сажать 20 апреля.

Что касается земляники и клубники, то благоприятными посадочными днями для них являются 19, 23, 24 и 25 апреля.

Лунный календарь садовых работ на апрель

19, 23-25 апреля можно смело браться за посев, посадку и пересадку однолетних цветов. Те же самые действия, но уже с многолетними растениями, следует производить в понедельник, а также с четверга по воскресенье. Луковичные и клубневые культуры можно посадить 19, 23-25 апреля.

С 20 по 22 апреля следует взяться за перекапывание грунта, мульчирование и подготовку грядок. В эти дни желательно убраться на участке и обработать посадки от вредителей.

23 и 24 апреля – подходящие дни для прополки, рыхления и подкармливания растений.

25 апреля можно посеять газон, а также провести формирующую обрезку деревьев и кустарников на участке. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от муравьев в огороде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Для сотрудничества с Россией властям США нужно "выплюнуть жвачку" - Пушков

Белый дом не сможет наладить отношения с РФ, если будет продолжать диктовать нашей стране свои условия

Байден ввел санкции против "Газпрома" на случай прекращения украинского транзита

Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей