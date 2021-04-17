Украина намеревается ответить России на "провокацию"

Украинского консула Александра Сосонюка освободили. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в МИД Украины.

Представитель министерства Олег Никоненко указал, что консула задержали на несколько часов, после чего Сосонюк отправился в украинское дипучреждение. Пока они выясняют обстоятельства произошедшего и определяются с формой реагирования на "провокацию" российской стороны.

Напомним, консул был задержан сотрудниками правоохранительных органов России в Санкт-Петербурге во время получения информации из закрытых баз данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.