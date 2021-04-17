Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
761 новости
Украинского консула Александра Сосонюка освободили. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в МИД Украины.
Представитель министерства Олег Никоненко указал, что консула задержали на несколько часов, после чего Сосонюк отправился в украинское дипучреждение. Пока они выясняют обстоятельства произошедшего и определяются с формой реагирования на "провокацию" российской стороны.
Напомним, консул был задержан сотрудниками правоохранительных органов России в Санкт-Петербурге во время получения информации из закрытых баз данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов
Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны