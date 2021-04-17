Тест: проверяем свое знание "Кавказской пленницы"

Тест: проверяем свое знание "Кавказской пленницы"
Наталья Варлей и Георгий Вицин. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Сможете ли вы ответить на все вопросы правильно?

Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышел на телеэкраны в 1967 году. Однако, несмотря на столь "почтенный возраст" картины, многие пересматривают ее и по сей день.

Всенародную любовь благодаря работе Леонида Гайдая завоевали Александр Демьяненко в роли Шурика, Нина, которую сыграла Наталья Варлей , тройка Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, Владимир Этуш, ставший Сааховым, Фрунзик Мкртчан в роли дяди Нины и другие актеры. 

Предлагаем ответить на 10 простых вопросов на знание тонкостей культовой киноленты. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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