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Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышел на телеэкраны в 1967 году. Однако, несмотря на столь "почтенный возраст" картины, многие пересматривают ее и по сей день.
Всенародную любовь благодаря работе Леонида Гайдая завоевали Александр Демьяненко в роли Шурика, Нина, которую сыграла Наталья Варлей , тройка Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, Владимир Этуш, ставший Сааховым, Фрунзик Мкртчан в роли дяди Нины и другие актеры.
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