Сможете ли вы ответить на все вопросы правильно?

Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышел на телеэкраны в 1967 году. Однако, несмотря на столь "почтенный возраст" картины, многие пересматривают ее и по сей день.

Всенародную любовь благодаря работе Леонида Гайдая завоевали Александр Демьяненко в роли Шурика, Нина, которую сыграла Наталья Варлей , тройка Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, Владимир Этуш, ставший Сааховым, Фрунзик Мкртчан в роли дяди Нины и другие актеры.

Предлагаем ответить на 10 простых вопросов на знание тонкостей культовой киноленты.