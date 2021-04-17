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Существуют различные методы выращивания рассады томатов. Кто-то помещает семена в отдельные стаканы, кто-то – приобретает специальные ящики. Немногие знают о рыночном способе, который пользуется явным преимуществом.
Вам потребуются прозрачный пластиковый стакан объемом 400 миллилитров и грунт.
Рыночный способ хорош тем, что при нем нет необходимости в частом поливе. Кроме того, удастся избежать загрязнений на подоконнике, ведь дырок в стакане делать не нужно. Еще одно преимущество – отказ от пикировки.
Как выращивать рассаду томатов
Насыпьте в стакан немного грунта – он должен доходить до высоты примерно два-три сантиметра.
В самом центре поместите семя, после чего присыпьте его почвой и полейте водой.
Заделайте стакан пленкой. Это не даст влаге испариться.
Когда на саженце появятся первые листья, добавьте еще немного земли – так, чтобы она доходила до семядоли.
Через некоторое время уберите семядоли и подсыпьте грунта до самого верха стакана.
Следите за тем, чтобы в стакане не накапливалась лишняя жидкость. Полив нужно производить тогда, когда земля подсохнет.
Специалисты советуют использовать 30 миллилитров дождевой воды. Еще одним важным нюансом является место полива – лучше всего вливать воду по стенке стакана.
Ранее "Утро.ру" рассказало, что положить в лунки при высадке томатов на грядки для получения богатого урожая.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия