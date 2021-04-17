Чиновник даже не сопротивлялся

В Сеть попало видео задержания и допроса украинского консула Александра Сосонюка.

Напомним, 16 апреля Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России. Консул Незалежной собирался получить от него закрытую информацию из баз полиции и ФСБ. В итоге чиновника поймали с поличным.

Судя по видео, Александра задержали тогда, когда он находился в одном из ресторанов северной столицы. Позже его отвезли на допрос.

Молодой человек, работающий продавцом бытовой техники на рынке "Юнона", рассказал, что Сосонюк приезжал к ним в середине марта. Украинский консул искал базы данных по гражданам Российской Федерации.

"Интересовали <> жилищные прописки, по машинам, регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел", – признался парень.

Во время задержания Сосонюк не сопротивлялся и сидел молча.