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В Сеть попало видео задержания и допроса украинского консула Александра Сосонюка.
Напомним, 16 апреля Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России. Консул Незалежной собирался получить от него закрытую информацию из баз полиции и ФСБ. В итоге чиновника поймали с поличным.
Судя по видео, Александра задержали тогда, когда он находился в одном из ресторанов северной столицы. Позже его отвезли на допрос.
Молодой человек, работающий продавцом бытовой техники на рынке "Юнона", рассказал, что Сосонюк приезжал к ним в середине марта. Украинский консул искал базы данных по гражданам Российской Федерации.
"Интересовали <> жилищные прописки, по машинам, регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел", – признался парень.
Во время задержания Сосонюк не сопротивлялся и сидел молча.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия