Для одной процедуры нужно до семи капель "секретного ингредиента"

На дворе весна и сейчас самое время освежить окна. Для того чтобы стекла блестели чистотой, необязательно приобретать дорогостоящие средства. Отличный советский лайфхак поможет избавить окна от разводов. Все, что потребуется для процедуры – вода и йод.



Для того чтобы подготовить чистящий раствор, нужно взять небольшую емкость. На литр воды достаточно пять-семь капель йода.

Такое простое средство позволяет до блеска отмыть стекла, а также избавляет их от разводов и защищает от пыли.

Йодный раствор для мытья окон получится персикового оттенка. Мыть поверхность можно обычной тряпочкой. После того, как стекла будут тщательно протерты раствором, нужно натереть их до блеска. Для этого отлично подойдут бумажные полотенца или обычная туалетная бумага.

Добавление йода в воду позволяет идеально отмыть окна от грязи без разводов. Также состав этого вещества обладает отталкивающими пыль компонентами. Завершение процесса мытья с помощью бумажных полотенец избавит от ворсинок на стеклах. В итоге окна окажутся полностью очищенными, а на солнце будут приятно поблескивать.

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