"Волонтеры Победы" дали старт Международному субботнику

Мероприятие посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны

Накануне был дан старт Международному субботнику, который объединил волонтеров из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. "Волонтеры победы" занялись благоустройством памятников и мемориалов, установленных в память о Великой Отечественной войне.

Так, в Московском регионе добровольцы уже успели привести в порядок более 30 памятных мест. В частности, волонтеры благоустроили памятник "Скорбящая мать", который был установлен в Долгопрудном в честь сограждан, павших в войне. Всего планируется благоустроить более 10 000 памятников и воинских захоронений. При этом Международный субботник объединит волонтеров не только в России, но и за рубежом.

Волонтеры в Ростове-на-Дону, например, устроили полноценный ремонт памятных сооружений. В планах – отреставрировать Комплекс памяти "Павшим работникам завода "Красный Дон" в Великой Отечественной войне" и памятники на Братском кладбище, поделился руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Артем Толпыгин.

В северной столице субботник прошел в Кронштадте. Уборку сделали на городском кладбище и на малой братской могиле советских солдат. Как отметила председатель местного отделения Ирина Гутина, Международный субботник уже стал для волонтеров доброй традицией, которая объединяет неравнодушных людей, желающих оставить свой след в сохранении исторической памяти.

Руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что важно помнить не только о живых ветеранах, но и заботиться о памяти уже ушедших героев. Она также добавила, что мероприятия будут длиться до 22 июня.

За границей благоустройство памятников и мемориалов уже прошло в Азербайджане, Армении, Латвии, Польши, Бельгии, Кипра, Македонии, Великобритании, Германии.