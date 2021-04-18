Президент РФ последователен в своей любви к экстриму

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл несколько деталей о своем начальнике. Так, по словам госдеятеля, Владимир Путин любит отдыхать в Сибири.

Песков отметил, что Путин прикипел душой к этому региону. Лидер россиян предпочитает именно в Сибири уединяться на несколько дней. Впрочем, президент России любит и Дальний Восток, и Крым, и Красную Поляну.

Признался Песков и в том, что иногда Путина пытаются отговорить от опасных путешествий. Однако глава государства все равно отправляется на морскую прогулку к китам на Камчатке или совершает полет со стерхами.

Об том последовательном хобби пресс-секретарь рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин".

В конце марта президент России отдохнул в Сибири. Компанию главе государства составил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они покатались на вездеходах и погуляли по тайге в Туве. Был лидер россиян в Сибири не раз. В 2017-м, например, Путин рыбачил, ходил по горным рекам на лодке, поднимался пешком в горы и купался.

Последняя поездка в этот край России привлекла немало внимания общественности. Так, россиянам было очень интересно, сколько стоит вездеход и костюм как у Путина. Британцы и вовсе ахнули от прекрасного физического состояния главы России.