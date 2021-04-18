Луковая шелуха обеспечит отличный урожай овоща

Многие огородники с опаской относятся к выращиванию сладкого перца. Это южное растение любит теплый климат, которым большая часть нашей страны порадовать не может. Однако основательный подход к взращиванию овоща обеспечит садовода сочными, крупными перцами с грядки.



В первую очередь, нужно обратить внимание на сорта, которые приспособлены к особенностям климата в регионе, где будете выращивать перчик. Также сочный болгар отлично себя чувствует в условиях теплицы – в этом случае проблем с урожаем не будет. Однако на этапе рассады нужно позаботиться о будущем овоще.

Сколько раз подкармливать рассаду

Всего в этот период сладкий перчик нужно прикормить трижды. Во-первых, когда растение взошло и появились два настоящих листочка. Второй раз – через недельку после пикировки. В последний, третий раз, нужно подкормить растение за три дня до того, как оно переедет на грядку.

Впрочем, если растение посажено в специально подготовленный питательный земельный субстрат, от первой прикормки можно отказаться.

Чем подкармливать рассаду сладкого перца

В этом вопросе предпочтение следует отдать комплексным удобрениями. Для начала дайте воде отстояться. На литр такой жидкости добавьте пол чайной ложки мочевины и 2,5 г гумата калия. Таким раствором нужно полить ростки.

Еще одно отличное средство – отвар из луковой шелухи. Таким настоем можно опрыскивать листочки растения – перчики скажут огромное спасибо за питательную жидкость.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить подкормку для болгарского перца из пшена.