Философия Древнего Китая поможет обогатиться

Даже официальная наука не отрицает наличие особых энергетических полей и потоков. Если правильно отладить энергообмен в квартире, можно серьезно поправить финансовое положение. Древняя техника фэн-шуй настроит Вселенную на нужный лад и привлечет богатство в дом.



Суть этой магической методики заключается в правильной расстановке мебели в доме. За счет открытия специальных энергетических каналов дом становится настоящим магнитом для денег.

Кровать

Это один из важнейших элементов убранства спальной комнаты. Для того чтобы сохранить положительную энергию в квартире, постель нужно разместить изголовьем против от двери. В итоге человек, который лежит в кровати всегда должен видеть дверной проем. За счет этого перекрывается канал выхода энергии, она накапливается в доме и притягивает все положительное, в том числе, финансовое благополучие.

Вокруг постели нужно максимально освободить пространство. Полки над кроватью перекрывают потоки энергии, которые должны свободно поступать сверху, из космоса. Также нужно отказаться от зеркал перед кроватью. Отражение спящего человека может сыграть с ним злую шутку, так как неконтролируемые энергетические потоки, усиленные зеркалом, могут ударить по человеку, его здоровью и материальному благосостоянию.

Окна

Дверные и оконные проемы нужно освободить от излишних предметов. Игрушки, статуэтки на подоконниках или полки неподалеку от двери также мешают беспрепятственному проходу энергии. Стекла окон всегда должны быть чистыми – через них в дом поступают благоприятные энергетические потоки.

Предметы в спальне

Место, где человек спит, должно создавать гармоничную и умиротворяющую атмосферу. Для этого из спальни лучше убрать часы, а также отказаться от хранения в этом помещении электрических предметов: например, утюга или обогревателя.

Ванная комната

Основное требование китайских мудрецов – избавиться от ненужных полок, контейнеров и корзин. Пространство в ванной комнате должно быть максимально просторным. Все флакончики и косметические средства должны компактно храниться в небольшой тумбе.

Гостиная

При покупке мебели в гостиную нужно отдать предпочтение скругленными моделям. При этом стол, кресло и диваны следует расставлять так, чтобы образовался круг, замкнутое пространство. Такое расположение мебели сбережет энергетику и привлечет богатство в дом.