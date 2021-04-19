Как весной защитить смородину от вредителей: народные средства

Как весной защитить смородину от вредителей: народные средства
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У кустарников немало врагов, и о спасении от них следует позаботиться заранее

Смородина, как правило, растет на одних и тех же местах не один год. Со временем вокруг нее начинают размножаться вредители, и нужно о знать, чем весной обработать кусты, чтобы спасти от них.

А врагов у этих растений немало. Это тля, яйца которой зимуют на листьях и под корой. Также в опавшей листве таится смородиновый клещ. Молодые побеги могут полностью уничтожить гусеницы почковой моли. Внутри старые стебли способны выесть стекляницы. Портит зелень и ягоды черносмородиновый пилильщик. Белые, красные и черные плоды сжирают личинки огневки.

Чтобы подобного не произошло, следует заранее позаботиться о защите посадок. Нужно не только обрезать ветки и удалять сухие листья, в которых прячутся все эти паразиты, но и опрыскивать их специальными растворами.

Чем весной обработать смородину от вредителей

Настой хрена избавит кустарники от яиц тли и личинок моли. Для его приготовления надо измельченными листьями или корнями хрена наполнить ведро на треть, залить водой и оставить на час. Полученным раствором нужно поливать кусты до начала цветения и после сбора ягод.

Уничтожить тлю поможет луковая шелуха или нарезанный одуванчик. Следует 100 г того или другого залить 5 л воды и дать настояться, после чего опрыскать смородину.

От клещей, пилильщиков и тли спасет другой раствор. Вначале надо 48 часов настоять 400 г табачной пыли, и 10 л кипятка. Затем взять часть этой смеси, добавить к ней воду в пропорциях 1:1 и 50 г хозяйственного мыла.

Также защитит от клеща и тли чеснок. Нужно 400 г очищенных зубков, залить 10 л воды и оставить на два часа. Этим настоем обрабатывать кусты перед цветением.

Питающихся листьями смородины вредителей  можно ликвидировать другим раствором. В теплую воду опустить 1 кг сухой травы чистотела и дать настояться в течение 24 часов., после чего побрызгать этой смесью ветки.

Обрабатывать плодовые кустарники следует два-три раза. Кроме того, опрыскивать нужно после дождя, когда они зацвели, и завершив сбор плодов. 

Ранее "Утроюру" писало, как нельзя кипятком обрабатывать кустарники. Важная процедура, если неверно проводить ее, может навредить, а то и вовсе погубить растения. 

Также сообщалось, чем полить смородину для получения богатого урожая в будущем. Потребуется раствор из обычной пищевой или кальцинированной соды, хозяйственного мыла и подсолнечного масла.

Полина ДОРОЖКИНА

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