В "Сколково" разработали первый в РФ экспресс-тест для выявления иммунитета к COVID-19

Достоверность результата составляет 96%

"Рапид БИО", входящая в состав Фонда "Сколково", зарегистрировала первый в России экспресс-тест по выявлению антител после вакцинации против коронавирусной инфекции. Специалисты вместе с коллегами из компании "Авивир" разработали способ, который за 15 минут определяет формирование устойчивого иммунитета к инфекции.

Достоверность результата составляет 96%. "Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА" позволяет обозначить конкретные сроки повторной вакцинации и понять, стоит ли прибегать к дополнительной однокомпонентной версии вакцины "Спутник V".

В "Сколково" выразили уверенность, что экспресс-тест позволит снизить нагрузку на систему отечественного здравоохранения, а также отследить уровень популяционного иммунитета к инфекции. Для тестирования необходима лишь капля крови.

Провести тестирование можно провести и дома. В один комплект входит салфетка со спиртом, стерильный ланцет, а также пипетки, предназначенные для переноса биообразца. В скором времени, заявили в "Сколково", наборы появятся в российских аптеках.