Собянин рассказал о будущем наземного транспорта и коммерческих перевозок в Москве

Современные автобусы становятся все более комфортными для пассажиров и безопасными для экологии

Общественным наземным транспортом в Москве ежедневно пользуются миллионы человек. Еще буквально 10 лет назад такие поездки были настоящим испытанием для пассажиров. Сегодня, сидя в комфортных креслах и подключившись к бесплатному Wi-Fi, из салона автобуса не хочется выходить. А благодаря замене автопарка воздух в столице стал заметно чище.

В начале нулевых главным наземным транспортом в столице были маршрутки. В старые "Газели" с проржавевшими ступенями и продавленными креслами пассажиры набивались, как сардины в банку. Поручни в салонах предусмотрены не были, поэтому на поворотах все заваливались друг на друга, отрывая пуговицы и оттаптывая ноги. Платить же за такое сомнительное удовольствие приходилось всем по высшей ставке, без льгот для пенсионеров или студентов. Причем деньги за проезд передавали водителям прямо во время движения, поэтому ежедневно в городе случались десятки ДТП с участием маршрутных такси.

Рейсовые автобусы тоже оставляли желать лучшего. Старые машины часто ломались, срывая расписание. Москвичи вынуждены были по полчаса стоять на остановках, опаздывая на работу и простужаясь.

В 2010 г. власти города решили, что так больше нельзя, и приступили к масштабной реформе наземного транспорта, которая навсегда изменила представление людей о том, каким должны быть общественные пассажирские перевозки.

"Возрождение наземного общественного транспорта мы начали с выделенных полос и создания приоритета в движении, – вспоминает мэр Москвы Сергей Собянин. – Благодаря им средняя скорость движения автобусов выросла в 1,5-2 раза. Общественный транспорт вернулся в центр Москвы, из которого его, казалось бы, навсегда вытеснили личные автомобили",

– написал мэр в своем блоге. Сегодня в Москве работает уже 380 км выделенных полос, которыми ежедневно пользуются более 4,2 миллионов пассажиров.

Параллельно Мосгортранс начал обновление подвижного состава. С 2010 года столица закупила более 9 тыс. современных автобусов, и сегодня автобусный парк Москвы – самый молодой в Европе.

Новые автобусы – низкопольные и с откидным пандусом, что позволяет свободно ими пользоваться гражданам с ограниченными возможностями здоровья и родителям с колясками.

В 2018 г. на улицы города вышли первые электробусы. Они оснащены климат-контролем, медиаэкранами и разъемами для зарядки смартфонов. Сейчас в Москве по 42 маршрутам ходит почти 600 электробусов. А через два года их станет еще на 820 больше.

Важно, что электротранспорт не использует бензин или дизтопливо топливо, соответственно, и не выделяет загрязняющие вещества во время эксплуатации. Поэтому замена даже одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы углекислого газа на 60,7 тонны в год.

Использование карты "Тройка" избавило пассажиров от любых сложностей с оплатой проезда. Старая турникетная система была отменена, больше не приходится ждать, пока все пройдут в переднюю дверь.

На новых остановочных павильонах, оснащенных онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, бесплатным Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки гаджетов, время ожидания транспорта пролетает незаметно. В планах – полностью заменить все остановки на современные за ближайшие три-четыре года.

Коммерческие пассажирские перевозки в городе остались, но работают с соблюдением единых стандартов. Проезд в таких автобусах стоит, как в городских, все льготы предоставляются. Водители и подвижной состав проходят регулярные проверки. Вместо старых "газелек" в рейсы выходят современные машины с климат-системами, безбарьерной средой и Wi-Fi.

В 2015 г. в столице состоялись первые конкурсы, победители которых получили право обслуживать определенные коммерческие маршруты. Сейчас приходит время заключения новых контрактов, вместе с которыми будут введены и новые правила для перевозчиков.

Большинство коммерческих маршрутов получит тактовое расписание: автобусы будут отправляться каждые 5, 10 или 15 минут. В салонах станет больше сидячих мест. Оплатить проезд можно будет не только "Тройкой", но и бесконтактно банковскими картами. Появятся USB-розетки для зарядки гаджетов.

Перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать салоны. Для водителей введут форменную одежду. В автобусах установят систему контроля усталости водителей "Антисон", которая успешно продемонстрировала свою эффективность в автобусах Мосгортранса и столичном метро. В планах также перевод коммерческих перевозок на электробусы.