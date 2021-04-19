У судна отказал двигатель

Американский торпедоносец-бомбардировщик TBM Avenger, разработанный для ВМС и Корпуса морской пехоты США во время Второй мировой войны, экстренно приземлился на пляже во Флориде, где было полно отдыхающих. Пилот совершил посадку прямо у берега с семьями и детьми.



На опубликованном видео можно заметить, что самолет пролетает в нескольких метрах над головами отдыхающих американцев, после чего приземляется на воду. Появление судна вызвало панику у местных жителей.

Согласно приведенным данным, на борту раритетного самолета в тот момент находился лишь пилот. Судно же является собственностью музея Valiant Air Command, Inc.

Позднее представители учреждения сообщили в социальной сети "Фейсбук", что с летчиком все в порядке. Однако на восстановление пострадавшего судна может уйти несколько дней, сообщает телеканал "360".

"Мы можем подтвердить, что самолет вытащен из воды. Он защищен и находится под охраной авиабазы "Патрик". Самолет перевезут назад в утреннее время. Мы сообщим о его состоянии, как только его благополучно вернут в музей и полностью осмотрят", – сообщили позднее в организации.



В пресс-службе уточнили, что причиной происшествия стал отказ двигателя. Изначально пилот намеревался добраться до ближайшего аэродрома на авиабазе "Патрик", где в тот момент проходило авиашоу. Однако затем передумал и решил приземлиться у берега, передает телеканал "Царьград". Летчик даже оптимистично помахал рукой отдыхающим после того, как вышел из кабины.

В марте сообщалось, что американский F-22 Raptor экстренно приземлился на авиабазе Эглин в штате Флорида. Причиной инцидента стал отказ носового шасси. Пилота госпитализировали для проведения обследования.