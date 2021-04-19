Вакцинный туризм: немцы ринулись за "Спутником V" в Россию

Вакцинный туризм: немцы ринулись за "Спутником V" в Россию
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Два укола с авиабилетами и сопровождением гида обходится в €2300

Пока власти Евросоюза думают над разрешением вакцины "Спутник V", жители Германии решили не терять время и слетать на прививку в Россию. В перерывах между уколами одни возвращаются домой, другие остаются в Москве, где открыты музеи, театры, рестораны.

В минувшие выходные в Москву на прививку прилетели 50 граждан Германии. Тур с вакцинацией организовала норвежская фирма. Еще в отеле прибывших осмотрел врач, после чего все получили первую дозу "Спутника V".

Как рассказал изданию Der Spiegel 24-летний Томас Валлер, дома ему пришлось бы ждать очереди на прививку несколько месяцев. Опасаться болезни столько времени он не захотел, поэтому предпочел приобрести тур в РФ. Турпакет с билетами на самолет, проживанием в отеле, трансфером, гидом и визой обошелся в €1999. Еще €300 пришлось доплатить за прививку "Спутником V".

Валлер, кстати, решил не возвращаться Германию в перерыве между уколами, чтобы не сидеть лишний раз на карантине, а использовать три недели для путешествий по России.

Поездка на вакцинацию может обойтись еще дешевле, если не обращаться в турфирму, а самостоятельно все организовать. Так, автор статьи немецкого издания сделала прививку в одной из сертифицированных коммерческих клиник Москвы за €30 за дозу.

Прилетевшие в РФ на прививку граждане ФРГ отмечают, что слышали дома негативные отзывы о "Спутнике V", дескать, проверка шла непрозрачно, поэтому препарат пока не рекомендован для применения. Однако с вакциной AstraZeneca, которая вроде бы была проверена и одобрена, потом возникла неразбериха – сначала ее рекомендовали для одной возрастной категории, потом для другой, потом опять изменили рекомендации. Это вызывает еще меньше доверия к препарату, подчеркивает 66-летняя немка. Она, кстати, намерена воспользоваться временем в Москве, чтобы посетить Большой театр и другие достопримечательности, которые открыты в РФ.

Ранее некоторые регионы Франции сделали предзаказ на "Спутник V", не дожидаясь коллективного решения. 

Николай ВИКТОРОВ

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Чёй то мало с их берут. В духе 90 надо, по 10 тонн бакинских рублей с рыльца.
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