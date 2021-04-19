Подведены итоги первого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Победителями стали 24 команды из разных регионов России

Завершился первый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

На протяжении 48 часов 161 команда из 68 регионов страны занималась решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране. 24 команды заняли призовые места.

Всего было представлено 8 кейсов. Победителями кейса АНО "Россия – страна возможностей" стали 3 команды.

"Наш кейс решали более 20 команд, и некоторым удалось разработать максимально удобные прототипы. Отдельно хочу отметить, что в решении нашего кейса отлично проявил себя программист-самоучка из Саратова с расстройством аутистического спектра. В составе команды wild code crew он дошел до финала хакатона и попал в шорт-лист. Мы решили учредить специальный приз для этой команды -"путевку в финал" за Волю к победе!"

– рассказал заместитель гендиректора АНО Алексей Агафонов.

Многие решения, представленные участниками первого полуфинала "Цифрового прорыва – 2021", могут быть реализованы в ближайшем будущем. Организаторы и партнеры конкурса, органы государственной власти отмечают важность развития EdTech-сервисов, наращивания кадрового резерва, формирования комфортной среды для обучения ИТ-специальностям.

"Этот хакатон объединил специалистов, заинтересованных в развитии EdTech и HRTech, со всей России, – отметил директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко. - Будем надеяться, что многие участники не остановятся на прототипах и продолжат работать над своими EdTech-проектами или задачами кейсодержателей. Мы нуждаемся в квалифицированных ИТ-кадрах. Именно такие кадры смогут вывести все сферы жизни на качественно новый уровень", – подчеркнул он.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).